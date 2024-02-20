Зипир (Башева) Евфимия Якимовна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1871
Отец: Башев Яким Константинович
Мать: Башева ?
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Бракосочетание
01.11.1898
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.08.1900
Сын: Зипир Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.07.1901
Сын: Зипир Георгий Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Георгиевич
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Рождение ребёнка
20.08.1904
Дочь: Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.04.1907
Дочь: Ульяна Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.10.1909
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.01.1912
Сын: Зипир Христофор Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно