Зипир (Башева) Евфимия Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Башева) Евфимия Якимовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Башев Яким Константинович

Мать: Башева ?

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Бракосочетание
01.11.1898

Муж: Зипир Константин Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.08.1900

Сын: Зипир Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.07.1901

Сын: Зипир Георгий Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Георгиевич

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Рождение ребёнка
20.08.1904

Дочь: Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.04.1907

Дочь: Ульяна Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.10.1909

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Зипир Христофор Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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