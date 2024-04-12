Ергина - Сутягина (Соколова) Евдокия Стефанова
Место рождения
Дата рождения27.02.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1807
Бракосочетание
13.11.1829
Рождение ребёнка
29.04.1830
Сын: Ергин - Сутягин Максим Фаддеев
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Рождение ребёнка
15.06.1831
Сын: Сутягин - Ергин Аммос (Амвросий) Фаддеев
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Рождение ребёнка
16.11.1833
Дочь: Екатерина Фаддеева
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Рождение ребёнка
03.09.1835
Сын: Ергин - Сутягин Феоктист Фаддеев
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Рождение ребёнка
25.10.1836
Сын: Сутягин - Ергин Димитрий Фаддеев
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Рождение ребёнка
20.02.1839
Дочь: Евдокия Фаддеева
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Рождение ребёнка
30.03.1840
Дочь: Мария Фаддеева
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Смерть
Неизвестно