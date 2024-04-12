Ергина - Сутягина (Соколова) Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергина - Сутягина (Соколова) Евдокия Стефанова

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Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.02.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1807

Отец: Соколов Степан Леонтьев

Мать: Соколова (сединкина) Макрина Васильева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.11.1829

Муж: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Рождение ребёнка
29.04.1830

Сын: Ергин - Сутягин Максим Фаддеев

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1831

Сын: Сутягин - Ергин Аммос (Амвросий) Фаддеев

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1833

Дочь: Екатерина Фаддеева

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1835

Сын: Ергин - Сутягин Феоктист Фаддеев

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1836

Сын: Сутягин - Ергин Димитрий Фаддеев

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1839

Дочь: Евдокия Фаддеева

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1840

Дочь: Мария Фаддеева

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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