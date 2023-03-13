Кокушкина (Кулакова) Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1898
Муж: Кокушкинъ Алексей
Рождение ребёнка
08.01.1899
Дочь: Кокушкина Татьяна
Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей
Александровка
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кокушкина Анна
Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей
Рождение ребёнка
24.08.1906
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей
Александровка
Рождение ребёнка
06.04.1910
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей
Александровка
Рождение ребёнка
13.11.1915
Сын: Кокушкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей
Александровка