Кокушкина (Кулакова) Марфа Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина (Кулакова) Марфа Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1898

Муж: Кокушкинъ Алексей

Рождение ребёнка
08.01.1899

Дочь: Кокушкина Татьяна

Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей

Александровка
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кокушкина Анна

Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей

Рождение ребёнка
24.08.1906

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей

Александровка
Рождение ребёнка
06.04.1910

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей

Александровка
Рождение ребёнка
13.11.1915

Сын: Кокушкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей

Александровка
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