Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Иван Никитин

Рождение ребёнка
1825

Сын: Никольский Семен Иванов

Отец ребёнка: Лебедев Иван Никитин

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Лебедева) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Лебедев Иван Никитин

Смерть
Неизвестно

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