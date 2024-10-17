Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Иван Никитин
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Лебедев Иван Никитин
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Лебедева) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Лебедев Иван Никитин
Смерть
Неизвестно