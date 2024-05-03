Воейкова (Хрущева) (Сабурова) Лукерья Матвеевна Около 1690 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воейкова (Хрущева) (Сабурова) Лукерья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кольцова-Мосальская (Воейкова) Наталия Петровна

Отец ребёнка: Воейков Петр Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воейков Петр Лукич

Смерть
Неизвестно

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