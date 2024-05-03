Воейкова (Хрущева) (Сабурова) Лукерья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кольцова-Мосальская (Воейкова) Наталия Петровна
Отец ребёнка: Воейков Петр Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воейков Петр Лукич
Смерть
Неизвестно