Lubomirski Eugene Adolph
Место рождения
Дата рождения17.06.1825
Дата смерти15.09.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1825
Бракосочетание
04.05.1850
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Maria Kazimiera
Мать ребёнка: Lubomirska Kristina Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
właściciel dóbr e Warszawie
Смерть
15.09.1911
Kruszyna, Silesian Voivodeship Poland
Kruszyna, Silesian Voivodeship Poland