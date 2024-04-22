Lubomirski Eugene Adolph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lubomirski Eugene Adolph

Место рождения

Дубровно, Дубровенский район, Витебская область

Дата рождения

17.06.1825

Дата смерти

15.09.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровно, Дубровенский район, Витебская область
Бракосочетание
04.05.1850

Жена: Lubomirska Kristina Константиновна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Maria Kazimiera

Мать ребёнка: Lubomirska Kristina Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
właściciel dóbr e Warszawie
Смерть
15.09.1911
Kruszyna, Silesian Voivodeship Poland
Kruszyna, Silesian Voivodeship Poland
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