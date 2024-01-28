Лебедев Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1949
Сын: Лебедев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Лебедева (Безрукова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1951
Сын: Лебедев Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Лебедева (Безрукова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1952
Смерть
Неизвестно