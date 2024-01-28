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Лебедев Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (Безрукова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1949

Сын: Лебедев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Лебедева (Безрукова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1951

Сын: Лебедев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Лебедева (Безрукова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1952

Дочь: Антонова (Безрукова) Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Лебедева (Безрукова) Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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