Калинина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиМежду 13.02.1834 и 10.08.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между ?.03.1816 и 13.02.1834
Смерть
Между 13.02.1834 и 10.08.1850