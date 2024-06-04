Филипп Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Михаил Терентьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Марья Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Дарья Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дорофеева
Смерть
1760