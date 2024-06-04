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Филипп Михайлов

Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1717 г.р.

Дети

Около 1742 г.р.
Около 1744 г.р.
Около 1746 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Михаил Терентьев

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Авдотья) Дорофеева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Марья Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дорофеева

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дорофеева

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Дарья Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дорофеева

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1760
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

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