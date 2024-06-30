Зеленский Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленский Юрий Петрович

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Место рождения

Мирской, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

10.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1953

Отец: Зеленский Петр Васильевич

Мать: Зеленская (Сюборова) Вера Ивановна

Мирской, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.05.1976

Дочь: Дудкина (Зеленская) Раиса Юрьевна

Мать ребёнка: Зеленская (Гриценко Отец Цимин) Любовь Павловна

Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.02.1981

Сын: Зеленский Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Зеленская (Гриценко Отец Цимин) Любовь Павловна

Рождение ребёнка
21.07.1984

Дочь: Огурчикова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Зеленская (Гриценко Отец Цимин) Любовь Павловна

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