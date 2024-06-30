Зеленский Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения10.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1953
Рождение ребёнка
12.05.1976
Дочь: Дудкина (Зеленская) Раиса Юрьевна
Мать ребёнка: Зеленская (Гриценко Отец Цимин) Любовь Павловна
Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.02.1981
Мать ребёнка: Зеленская (Гриценко Отец Цимин) Любовь Павловна
Рождение ребёнка
21.07.1984
Дочь: Огурчикова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Зеленская (Гриценко Отец Цимин) Любовь Павловна