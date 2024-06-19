Молодов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1998
Дочь: Молодова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Молодова (Моргун) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
26.08.2003
Сын: Молодов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Молодова (Моргун) Наталья Владимировна
Смерть
2020