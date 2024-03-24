Кириченко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириченко Василий

Кириченко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириченко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кириченко Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириченко Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Кириченко Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириченко Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Кириченко Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириченко Валентина Николаевна

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