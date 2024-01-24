Родюшина Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родюшина Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ульянова Федора Яковлевна

Отец ребёнка: Родюшин Яков Никитич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Родюшин Михайло Яковлевич

Отец ребёнка: Родюшин Яков Никитич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Родюшин Яков Никитич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родюшин Яков Никитич

Смерть
1770
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