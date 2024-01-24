Родюшина Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ульянова Федора Яковлевна
Отец ребёнка: Родюшин Яков Никитич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Родюшин Михайло Яковлевич
Отец ребёнка: Родюшин Яков Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Родюшин Яков Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родюшин Яков Никитич
Смерть
1770