Джуха Лазарь Афанасьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Джуха Афанасий Лазаревич
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
26.01.1887
Жена: Джуха Вера Евфимовна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Джуха Вера Евфимовна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Джуха Вера Евфимовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Полина Лазарьевна
Мать ребёнка: Джуха Вера Евфимовна
Смерть
Неизвестно