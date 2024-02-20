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Джуха Лазарь Афанасьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Джуха Афанасий Лазаревич

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
26.01.1887

Жена: Джуха Вера Евфимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Джуха Василий Лазарьевич

Мать ребёнка: Джуха Вера Евфимовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Джуха Пётр Лазарьевич

Мать ребёнка: Джуха Вера Евфимовна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Полина Лазарьевна

Мать ребёнка: Джуха Вера Евфимовна

Смерть
Неизвестно
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