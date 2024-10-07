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Кособоков Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кособоков Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна

Место жительства
Неизвестно
Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
22.08.1896

Сын: Кособоков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна

Рождение ребёнка
06.06.1901

Дочь: Рассказова (Кособокова) Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна

Рождение ребёнка
07.02.1904

Дочь: Мартынова (Кособокова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна

Рождение ребёнка
25.09.1906

Дочь: Рожнова (Кособокова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна

Рождение ребёнка
26.02.1909

Дочь: (Кособокова) Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна

Рождение ребёнка
03.07.1911

Сын: Кособоков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна

Рождение ребёнка
05.01.1914

Сын: Кособоков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна

Смерть
Неизвестно

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