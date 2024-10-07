Кособоков Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Кособоков Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
22.08.1896
Сын: Кособоков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна
Рождение ребёнка
06.06.1901
Дочь: Рассказова (Кособокова) Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна
Рождение ребёнка
07.02.1904
Дочь: Мартынова (Кособокова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна
Рождение ребёнка
25.09.1906
Дочь: Рожнова (Кособокова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна
Рождение ребёнка
26.02.1909
Дочь: (Кособокова) Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна
Рождение ребёнка
03.07.1911
Сын: Кособоков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна
Рождение ребёнка
05.01.1914
Сын: Кособоков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Кособокова (Лаптева) Матрена Петровна
Смерть
Неизвестно