Овечкин Андрей Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1851
Упоминается в возрасте 18 лет в МК 1868 прихода Куракино, лист 189 (№18), часть вторая "О бракосочетавшихся".
Бракосочетание
10.02.1869
Жена: Овечкина Анна Фёдорова
Куракино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-250, лист 245об.-246, №9) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта государственный крестьянин Андрей Ники... Показать все
Смерть
Неизвестно