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Овечкин Андрей Никифоров

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в возрасте 18 лет в МК 1868 прихода Куракино, лист 189 (№18), часть вторая "О бракосочетавшихся".
Бракосочетание
10.02.1869

Жена: Овечкина Анна Фёдорова

Куракино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-250, лист 245об.-246, №9) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта государственный крестьянин Андрей Ники... Показать все
Смерть
Неизвестно
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