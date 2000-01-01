Котова Арина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Арина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Котов Гаврил

Отец ребёнка: Котов Алексей

Рождение ребёнка
1835

Сын: Котов Тимофей

Отец ребёнка: Котов Алексей

Рождение ребёнка
1839

Сын: Котов Дмитрий

Отец ребёнка: Котов Алексей

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Котов Алексей

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Котов Алексей

Рождение ребёнка
1846

Сын: Котов Андрей

Отец ребёнка: Котов Алексей

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Котов Алексей

Смерть
Неизвестно
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