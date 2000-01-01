Котова Арина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Котов Гаврил
Отец ребёнка: Котов Алексей
Рождение ребёнка
1835
Сын: Котов Тимофей
Отец ребёнка: Котов Алексей
Рождение ребёнка
1839
Сын: Котов Дмитрий
Отец ребёнка: Котов Алексей
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Котов Алексей
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Котов Алексей
Рождение ребёнка
1846
Сын: Котов Андрей
Отец ребёнка: Котов Алексей
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Котов Алексей
Смерть
Неизвестно