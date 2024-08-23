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Волков Михаил Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 09.09.1887

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.09.1887

Отец: Волков Абрам Моисеевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1907

Жена: Волкова (Самойлова) Степанида Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1908

Дочь: (Волкова) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Волкова (Самойлова) Степанида Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Волков Яков Михайлович

Мать ребёнка: Волкова (Самойлова) Степанида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Волков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Волкова (Самойлова) Степанида Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.10.1918

Дочь: (Волкова) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Волкова (Самойлова) Степанида Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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