Волков Михаил Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 09.09.1887
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.09.1887
Отец: Волков Абрам Моисеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.10.1907
Рождение ребёнка
29.07.1908
Дочь: (Волкова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Волкова (Самойлова) Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Волкова (Самойлова) Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Волков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Волкова (Самойлова) Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.10.1918
Дочь: (Волкова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Волкова (Самойлова) Степанида Фёдоровна
Смерть
После 16.02.1920