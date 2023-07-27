Икрина (Икрина) Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Агафья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

01.04.1816

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1805

Сын: Икрин Макарий Логгинов

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1807

Дочь: Харитина Логгинова

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1812

Дочь: Елена Логгинова

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.08.1814

Сын: Икрин Матвей Логгинов

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Логгин Иванов

Смерть
01.04.1816
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкою
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