Икрина (Икрина) Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти01.04.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1805
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
05.10.1807
Дочь: Харитина Логгинова
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
19.05.1812
Дочь: Елена Логгинова
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
09.08.1814
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Икрин Логгин Иванов
Смерть
01.04.1816
Причина смерти: горячкою