Смирнова (Порываева) Варвара Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Порываева) Варвара Климентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Порываев Климентий Андрианович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1843

Муж: Смирнов Федот Александрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Гавриил Львов Житников (дер. Сарапкина)
Рождение ребёнка
24.06.1844

Сын: Смирнов Савва Федотович

Отец ребёнка: Смирнов Федот Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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