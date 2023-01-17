Смирнова (Порываева) Варвара Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Порываев Климентий Андрианович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Гавриил Львов Житников (дер. Сарапкина)
Рождение ребёнка
24.06.1844
Отец ребёнка: Смирнов Федот Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно