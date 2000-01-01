Гудилина (Алдохина-Лопухина) Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гудилина Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гудилин Евгений Семенович
Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Гудилин Валентин Семенович
Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Гудилин Николай Семенович
Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1954
Дочь: Гудилина Галина Семеновна
Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976