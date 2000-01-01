Гудилина (Алдохина-Лопухина) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудилина (Алдохина-Лопухина) Евдокия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гудилин Виктор Семенович

Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гудилина Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Гудилин Евгений Семенович

Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Гудилин Валентин Семенович

Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Гудилин Николай Семенович

Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Гудилин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
10.08.1954

Дочь: Гудилина Галина Семеновна

Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудилин Семен Николаевич

Смерть
1976
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