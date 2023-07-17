Гордеева Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Любовь Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.?

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.?

Отец: Гашков Владимир

Мать: Горюнова Валентина Дмитриевна

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