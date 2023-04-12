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Матрена
Матрена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1767
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Александр
1709 г.р.
Мать
Авдотья
Около 1725 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец:
Александр
Мать:
Авдотья
Смерть
Неизвестно
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