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Поташев Павел
Поташев Павел
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Древо
Место рождения
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
Дата рождения
16.01.1989
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Поташева (Шестакова) Лариса Лаврентьевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1989
Отец: не указан
Мать:
Поташева Лариса Лаврентьевна
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
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