Поташев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поташев Павел

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

16.01.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1989

Отец: не указан

Мать: Поташева Лариса Лаврентьевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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