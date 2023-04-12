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Покидов Леонид Викторович
Покидов Леонид Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1978
Пол
Мужской
Отец
Покидов Виктор Иванович
Около 1952 г.р.
Мать
Галина
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1978
Отец:
Покидов Виктор Иванович
Мать:
Галина
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