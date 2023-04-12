Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Матвей

Мать: Васса

Смерть
Неизвестно
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