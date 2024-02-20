Федорченко Петр Федорович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Федорченко Федор Иванович
Мать: Федорченко 1-Й Брак
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1874
Сын: Федорченко Алексей Петрович
Мать ребёнка: Федорченко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
10.09.1888
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 10 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 47 /.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорченко 1-Й Брак
Смерть
Неизвестно