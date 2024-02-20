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Федорченко Петр Федорович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Федорченко Федор Иванович

Мать: Федорченко 1-Й Брак

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1874

Сын: Федорченко Алексей Петрович

Мать ребёнка: Федорченко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
10.09.1888

Жена: Федорченко Дарья Васильевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 10 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 47 /.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко 1-Й Брак

Смерть
Неизвестно
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