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Гвоздев Прокопий Трифанович

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1875

Отец: Гвоздев Трифан Григорьевич

Мать: Гвоздева (Пушкарева) Гликерия Васильевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
03.02.1903

Жена: Гвоздева (Кожевникова) Иустинья Семеновна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
03.12.1903

Дочь: Гвоздева Анна Прокопьева

Мать ребёнка: Гвоздева (Кожевникова) Иустинья Семеновна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
12.07.1906

Жена: Гвоздева (Кабакова) Анастасия Алексеевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
31.10.1907

Дочь: Гвоздева Мавра Прокопьевна

Мать ребёнка: Гвоздева (Кабакова) Анастасия Алексеевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
06.03.1909

Сын: Гвоздев Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Гвоздева (Кабакова) Анастасия Алексеевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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