Гвоздев Прокопий Трифанович
Место рождения
Дата рождения01.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1875
Бракосочетание
03.02.1903
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
03.12.1903
Дочь: Гвоздева Анна Прокопьева
Мать ребёнка: Гвоздева (Кожевникова) Иустинья Семеновна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
12.07.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
31.10.1907
Дочь: Гвоздева Мавра Прокопьевна
Мать ребёнка: Гвоздева (Кабакова) Анастасия Алексеевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
06.03.1909
Сын: Гвоздев Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Гвоздева (Кабакова) Анастасия Алексеевна
спирино
Смерть
Неизвестно