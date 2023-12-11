Елецкий Владимир Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елецкий Никита
Мать: Елецкая Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елецкая Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Елецкая Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елецкая Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елецкая Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елецкий Виктор Владимирович
Смерть
Неизвестно