Елецкий Владимир Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елецкий Владимир Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елецкий Никита

Мать: Елецкая Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елецкая Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Елецкая Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елецкая Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елецкая Ирина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елецкий Виктор Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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