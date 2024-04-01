Деревина Анисья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеревина Анисья Павлова

Деревина Анисья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1847

Сын: Деревин Николай Адрианов

Отец ребёнка: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов

Рождение ребёнка
25.12.1848

Сын: Деревин Ефим Адрианов

Отец ребёнка: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов

Рождение ребёнка
24.12.1851

Сын: Деревин Стефан Адрианов

Отец ребёнка: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревин Сергей Адрианов

Отец ребёнка: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревнин Егор Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Адрианов

Отец ребёнка: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревнин Елисей Крест. Д. М.Зарослой Адрианов

Отец ребёнка: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close