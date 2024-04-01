Деревина Анисья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1847
Отец ребёнка: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов
Рождение ребёнка
25.12.1848
Отец ребёнка: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов
Рождение ребёнка
24.12.1851
Отец ребёнка: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно