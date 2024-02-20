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Шаповалов Дмитрий Маркович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

21.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1875

Отец: Шаповалов Марк Моисеевич

Мать: Шаповалова Агафия Петрова

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаповалова Мария Игнатовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
11.06.1907

Дочь: Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаповалова Мария Игнатовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Евфросиния Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаповалова Мария Игнатовна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Мария Игнатовна

Смерть
Неизвестно
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