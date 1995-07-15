Рязанов Владимир Михайлович
Место рожденияРоссия г.Новосибирск
Дата рождения04.07.1923
Дата смерти15.07.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1923
Отец: Рязанов Михаил
Россия г.Новосибирск
Военная награда
12.07.1944
Приказ № 48/н издан ВС 198 сд 67 А № Приб.Фр. о награждении орденом «Красной звезды»
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-5918
Военная награда
09.05.1945
Указом ПВС СССР награжден медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ шк-75, ящ-1
Рождение ребёнка
20.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткаченко Раиса Андреевна
Россия г. Краснодар
Военная награда
06.04.1985
Приказ МО СССР о награждении орденом «Отечественной войны» 2-ст
ЦАМО РФ шк-52,ящ-19
Похороны
После 15.07.1995
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
Смерть
15.07.1995
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Болезнь