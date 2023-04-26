Равкин Носон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Равкин Иосиф
Мать: Равкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Равкин Иосиф
Мать ребёнка: Равкина ?
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Равкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Равкина ?
Смерть
Неизвестно
Одесса