(Бавбек) Лукерия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бавбек) Лукерия Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Бавбек Федор Левтерович

Мать: Бавбек Анастасия

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-12
Смерть
Неизвестно
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