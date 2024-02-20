(Бавбек) Лукерия Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Бавбек Федор Левтерович
Мать: Бавбек Анастасия
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-12
Смерть
Неизвестно