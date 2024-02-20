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Палей Абрам Соломонович

Место рождения

БССР Гомельская обл.,Тереховский р-н Поддобрянский с/с, д.Поддобрянка

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Палей Соломон Исаакович

Мать: Палей Бася Залмановна

БССР Гомельская обл.,Тереховский р-н Поддобрянский с/с, д.Поддобрянка
Смерть
?.03.1943
ВОВ пропал без вести
Военная награда
24.10.1943
ВС 42 гв.сп 13 гв.сд 2 Укр.фр. Приказ № 27/н о награждении медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-521
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