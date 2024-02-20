Палей Абрам Соломонович
Место рожденияБССР Гомельская обл.,Тереховский р-н Поддобрянский с/с, д.Поддобрянка
Дата рождения1924
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Палей Соломон Исаакович
Мать: Палей Бася Залмановна
БССР Гомельская обл.,Тереховский р-н Поддобрянский с/с, д.Поддобрянка
Смерть
?.03.1943
ВОВ пропал без вести
Военная награда
24.10.1943
ВС 42 гв.сп 13 гв.сд 2 Укр.фр. Приказ № 27/н о награждении медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-521