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Дроздова Екатерина Кузьминична

Место рождения

Протопопово, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кузьма Карпович

Мать: не указана

Протопопово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Данила Иванович

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1875

Сын: Дроздов Петр Данилович

Отец ребёнка: Дроздов Данила Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1885

Сын: Дроздов Алексей Данилович

Отец ребёнка: Дроздов Данила Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1886

Дочь: (Дроздова) Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Дроздов Данила Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1891

Дочь: (Дроздова) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Дроздов Данила Иванович

Смерть
Неизвестно

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