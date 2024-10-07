Дроздова Екатерина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Кузьма Карпович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1875
Отец ребёнка: Дроздов Данила Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1885
Сын: Дроздов Алексей Данилович
Отец ребёнка: Дроздов Данила Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1886
Дочь: (Дроздова) Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Дроздов Данила Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1891
Дочь: (Дроздова) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Дроздов Данила Иванович
Смерть
Неизвестно