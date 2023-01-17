Вшивцев Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1654 ст.
Дата смерти1726
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654 ст.
Отец: Вшивцев Василий .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1683 ст.
Дочь: Колупаева Варвара Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.
Сын: Вшивцев Леонтий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1726