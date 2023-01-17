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Вшивцев Максим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1654 ст.

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654 ст.

Отец: Вшивцев Василий .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1683 ст.

Дочь: Колупаева Варвара Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.

Сын: Вшивцев Леонтий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1726
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
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