(Farr) Mary Catharine
Место рожденияStoke Newington, Middlesex, England
Дата рождения?.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1842
Отец: Farr William
Мать: (Whittal) Mary Elizabeth
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1861
Место жительства
1871
Место жительства
1871
Место жительства
1881
Место жительства
1881
Смерть
Неизвестно