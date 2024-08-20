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(Farr) Mary Catharine

Место рождения

Stoke Newington, Middlesex, England

Дата рождения

?.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1842

Отец: Farr William

Мать: (Whittal) Mary Elizabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1861
Место жительства
1871
Место жительства
1871
Место жительства
1881
Место жительства
1881
Смерть
Неизвестно

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