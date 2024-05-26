Белоусова Наталья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
1887 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 493 Дмитрий Иванов 20 Иван Якимов 1867 Гремячка Наталья Филиппова 22 Филипп Лукьянов 1865 Урахча
Смерть
1901
1901 О умерших Гремячка 4 176 1031 Наталья Филиппова Белоусов 33 Дмитрий Иванов 1868 в запасе рядового жена