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Белоусова Наталья Филипповна

Место рождения

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1865

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1887

Муж: Белоусов Дмитрий Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1887 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 493 Дмитрий Иванов 20 Иван Якимов 1867 Гремячка Наталья Филиппова 22 Филипп Лукьянов 1865 Урахча
Смерть
1901
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1901 О умерших Гремячка 4 176 1031 Наталья Филиппова Белоусов 33 Дмитрий Иванов 1868 в запасе рядового жена

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