Лагун Павел Мартинович
Место рожденияРоссийская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Дата рождения1871
Дата смерти16.01.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Лагун Мартин Игнатьевич
Мать: не указана
Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Рождение ребёнка
1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Смерть
16.01.1949