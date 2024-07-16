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Лагун Павел Мартинович

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Место рождения

Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)

Дата рождения

1871

Дата смерти

16.01.1949

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Лагун Мартин Игнатьевич

Мать: не указана

Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Смерть
16.01.1949

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