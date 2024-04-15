Осадчая (Аршинова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчая (Аршинова) Мария Сергеевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

27.03.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: Аршинова Мария Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GQK?i=241&cc=3511744
Крещение
28.03.1870 ст.
Хотень, Сумська область
восприемник Гончаренко Сергей Авраамович | Успенская церковь
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Муж: Осадчий Иван Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
25.04.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Елена Федоровна Аршинова
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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