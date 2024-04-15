Осадчая (Аршинова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1870 ст.
Мать: Аршинова Мария Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GQK?i=241&cc=3511744
Крещение
28.03.1870 ст.
восприемник Гончаренко Сергей Авраамович | Успенская церковь
Бракосочетание
22.01.1889 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
25.04.1891 ст.
Елена Федоровна Аршинова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно