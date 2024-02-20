Шишман Михаил Степанович
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Шишман Степан Фомич
Мать: Шишман Варвара Саввична
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Маия Михайловна
Мать ребёнка: Шишман Кириакия Ефимовна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Шишман Мария Павловна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Шишман Мария Павловна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишман Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишман Кириакия Ефимовна
Смерть
Неизвестно