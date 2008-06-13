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(Барьяхтар) Прасковья Филипповна

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Место рождения

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна

Дата рождения

25.07.1923

Дата смерти

13.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1923

Отец: Барьяхтар Филипп Захарович

Мать: Барьяхтар Мария Ильинична

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Работа или профессия
Неизвестно
шлифовальщица на заводе, УССР г.Донецк
Образование
Неизвестно
курсы счетоводов
Смерть
13.06.2008
Украина, г. Донецк
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