(Барьяхтар) Прасковья Филипповна
Место рожденияУССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Дата рождения25.07.1923
Дата смерти13.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1923
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Работа или профессия
Неизвестно
шлифовальщица на заводе, УССР г.Донецк
Образование
Неизвестно
курсы счетоводов
Смерть
13.06.2008
Украина, г. Донецк