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Дружик (Степаненко) Ольга Степановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

25.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1908

Отец: Степаненко Степан Данилович

Мать: Степаненко Матрена Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
10.02.1927

Муж: Дружик Александр

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно
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