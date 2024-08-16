Антипенко (Жукова) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипенко (Жукова) Марина Анатольевна

Место рождения

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия

Дата рождения

26.02.1963

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

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Муж

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1963

Отец: Жуков Анатолий Иннокентьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
28.10.1983

Муж: Антипенко Анатолий Андреевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипенко Анатолий Андреевич

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
17.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипенко Анатолий Андреевич

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия

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