Антипенко (Жукова) Марина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1963
Отец: Жуков Анатолий Иннокентьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.10.1983
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипенко Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
17.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипенко Анатолий Андреевич