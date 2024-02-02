Ковязин Алексей Иванович
Место рожденияпочинок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1763
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1e3H8oNb7FjaxkVYHHxta31FMIHrBWb5c/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно