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Ковязин Алексей Иванович

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Ковязин Иван Васильевич

Мать: Ковязина Меланья Алексеевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1e3H8oNb7FjaxkVYHHxta31FMIHrBWb5c/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно
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