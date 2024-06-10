Лаптева Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев
д. Сладкая
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Лаптева (Лаптева) Марфа Дометена
Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев
д. Сладкая
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев
д. Сладкая
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев
д. Сладкая
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лаптева (Лаптева) Мариамна Дометьева
Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев
д. Сладкая
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Лаптева (Лаптева) Матрона Дометьева
Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев
д. Сладкая
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев
д. Сладкая
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев
д. Сладкая
Смерть
Неизвестно