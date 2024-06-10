Лаптева Анна Михайлова 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаптева Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Лаптев Потап Дометьев

Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев

д. Сладкая
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Лаптева (Лаптева) Марфа Дометена

Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев

д. Сладкая
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лаптев Алексей Дометьев

Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев

д. Сладкая
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лаптев Иоанн Дометьев

Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев

д. Сладкая
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лаптева (Лаптева) Мариамна Дометьева

Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев

д. Сладкая
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Лаптева (Лаптева) Матрона Дометьева

Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев

д. Сладкая
Рождение ребёнка
1902

Сын: Лаптев Максим Дометьев

Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев

д. Сладкая
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лаптев Андрей Дометьев

Отец ребёнка: Лаптев Дометий Елисеев

д. Сладкая
Смерть
Неизвестно

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