Делиева Мария Филипповна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Делиев Филипп Саввич
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
03.11.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно