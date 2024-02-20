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Делиева Мария Филипповна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Делиев Филипп Саввич

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
03.11.1886

Муж: Халыбузар Константин Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно
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