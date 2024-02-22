Козей Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения26.04.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1866
Отец: Козей Петр Филиппович
Бракосочетание
10.01.1893
Рождение ребёнка
17.07.1894
Дочь: Козей Мария Степановна
Мать ребёнка: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
30.12.1895
Дочь: Козей Мелания Степановна
Мать ребёнка: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
06.07.1899
Мать ребёнка: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
22.07.1902
Дочь: Козей Параскева Степановна
Мать ребёнка: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
12.10.1905
Мать ребёнка: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно