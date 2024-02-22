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Козей Степан Петрович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

26.04.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1866

Отец: Козей Петр Филиппович

Мать: Козей Ульяна Спиридоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
10.01.1893

Жена: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1894

Дочь: Козей Мария Степановна

Мать ребёнка: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1895

Дочь: Козей Мелания Степановна

Мать ребёнка: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1899

Сын: Козей Василий Степанович

Мать ребёнка: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1902

Дочь: Козей Параскева Степановна

Мать ребёнка: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1905

Сын: Козей Иван Степанович

Мать ребёнка: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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