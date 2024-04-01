Костяной Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костяная Антонина Александровна
Рождение ребёнка
05.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костяная Антонина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019